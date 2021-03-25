Проливной дождь ожидается в Москве в последний день марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
31 марта москвичей ожидает смена сухой погоды на проливные дожди. Об этом сообщает РИА Новости.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что возможно выпадение до трети месячной нормы осадков.
"Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши", – отметил Тишковец.
При этом он уточнил, что экстремального половодья в Москве не ожидается из-за недостатка влаги в апреле.
По мнению специалиста, несмотря на хорошие снежные запасы, выпавшие за зиму, апрельские дожди не смогут дополнить их, поскольку ожидается дефицит осадков в 30–50%.
"Это будет играть на руку тому, что половодье не пойдет по экстремальному характеру, а более или менее пройдет в умеренном или спокойном даже состоянии", – заключил Тишковец.
Ранее синоптики рассказали о потеплении до 12 градусов в Москве. Воздух в столице начнет прогреваться с 27 и 28 марта, а уже 31 марта столбики термометров москвичей смогут достигнуть отметки +12 градусов в дневные часы.
В столице ожидается потепление
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: