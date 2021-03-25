Проливной дождь ожидается в Москве в последний день марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

31 марта москвичей ожидает смена сухой погоды на проливные дожди. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что возможно выпадение до трети месячной нормы осадков.

"Финал марта выдастся с хорошими обложными проливными дождями, весенними, настоящими. И экология улучшится, воздух, вся пыль прибьется, дороги очистятся от всей этой грязи, снежно-водяной каши", – отметил Тишковец.

При этом он уточнил, что экстремального половодья в Москве не ожидается из-за недостатка влаги в апреле.

По мнению специалиста, несмотря на хорошие снежные запасы, выпавшие за зиму, апрельские дожди не смогут дополнить их, поскольку ожидается дефицит осадков в 30–50%.

"Это будет играть на руку тому, что половодье не пойдет по экстремальному характеру, а более или менее пройдет в умеренном или спокойном даже состоянии", – заключил Тишковец.

Ранее синоптики рассказали о потеплении до 12 градусов в Москве. Воздух в столице начнет прогреваться с 27 и 28 марта, а уже 31 марта столбики термометров москвичей смогут достигнуть отметки +12 градусов в дневные часы.