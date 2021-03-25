Столичные службы готовы к прохождению паводка и половодья – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Приток талых вод в 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем весной может составить до 270 миллионов кубометров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сегодня системы имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий. В частности, свободная емкость только Москворецких водохранилищ достигает 343 миллионов кубометров.

Бирюков подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к прохождению паводка и половодья.

Заммэра отметил, что сейчас совместно с руководством районов Подмосковья проводится мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это позволит предотвратить возможное загрязнения водоисточников.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что снег полностью исчезнет только к концу апреля.

В то же время синоптики сообщают, что снег в столице может полностью растаять в начале следующего месяца. Отмечается, что таяние снега будет усиливаться по мере роста температуры в городе. Кроме того, дожди в конце марта ускорят сход снежного покрова. При температуре 3–4 градуса снег может исчезнуть к 6 апреля.

Метеорологическая весна пришла в столицу 25 марта. В городе установилась солнечная погода.