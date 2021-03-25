Столичные службы готовы к прохождению паводка и половодья – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Приток талых вод в 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем весной может составить до 270 миллионов кубометров, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, сегодня системы имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий. В частности, свободная емкость только Москворецких водохранилищ достигает 343 миллионов кубометров.
Бирюков подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы готовы к прохождению паводка и половодья.
Заммэра отметил, что сейчас совместно с руководством районов Подмосковья проводится мониторинг предприятий и сельскохозяйственных объектов, расположенных на водосборной территории. Это позволит предотвратить возможное загрязнения водоисточников.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что снег полностью исчезнет только к концу апреля.
В то же время синоптики сообщают, что снег в столице может полностью растаять в начале следующего месяца. Отмечается, что таяние снега будет усиливаться по мере роста температуры в городе. Кроме того, дожди в конце марта ускорят сход снежного покрова. При температуре 3–4 градуса снег может исчезнуть к 6 апреля.
Метеорологическая весна пришла в столицу 25 марта. В городе установилась солнечная погода.
В столице ожидается потепление
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: