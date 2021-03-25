Четверг стал самым теплым днем с начала года в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четверг, 25 марта, стал самым теплым днем в Москве с начала года, в центре воздух прогрелся +11,7 градуса. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

К 16:00 воздух в районе метеостанции на ВДНХ прогрелся до +10,8 градуса, при этом на Балчуге удалось зафиксировать рекордные +11,7 градуса.

"И это еще не окончательные данные максимальных термометров. Мало того, последний раз так высоко столбики термометров поднимались 26 октября 2020 года", – рассказали специалисты центра.

Они прогнозируют понижение дневных температур в следующие сутки, однако температурный фон все еще останется на несколько градусов выше нормы.

Ранее сообщалось, что в последний день марта москвичей ждет проливной дождь. Тем не менее экстремального половодья в Москве не ожидается.