Россиян предупредили о появлении мяса и хлеба из насекомых

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В ближайшие годы жителям России станут доступны разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Growth, члена рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрея Зюзина.

По его словам, в ближайшие 10 лет в РФ появятся новые виды продуктов, состав которых будет полезным.

"К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет", – уточнил эксперт.

Он также добавил, что в настоящее время продукты с насекомыми в составе употребляют в основном жители таких стран, как Китай, Таиланд, Индия и Мексика. В РФ насекомых используют как корм для животных и рыб на производствах. Однако ряд компаний уже намерен запустить в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки, заключил Зюзин.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о пользе и вреде, которые могут в себе нести супы-пюре. По ее словам, служить альтернативой классическому обеду такое блюдо может при наличии в нем большого количества белка и углеводов.