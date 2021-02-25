Специалист рассказала, кому полезны супы-пюре

Фото: depositphotos/studioM

Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в эфире радио Sputnik о пользе и вреде, которые могут в себе нести супы-пюре.

По ее словам, служить альтернативой классическому обеду такое блюдо может при наличии в нем большого количества белка и углеводов.

"Сочетание белков, клетчатки и углеводов идеально, дает все что нужно. Если не класть углеводы, может быть "голодновато". Можно делать овощные, рыбные, грибные супы-пюре. Их можно есть и на ужин", – пояснила специалист.

Гастроэнтеролог считает, что такими супами можно питаться во время болезни, так как они смягчают нагрузку на пищеварительную систему. Но для людей с сахарным диабетом они под условным запретом, добавила Дианова.

"У слишком переработанной пищи гликемический индекс чуть больше. Она будет вызывать быстрее подъем глюкозы. Людям с диабетом лучше отдавать предпочтение менее переработанной пище", – пояснила эксперт.

Ранее директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко сообщила, что регулярное употребление хлебобулочных изделий не приводит к ожирению. Она отметила, что к проблемам с весом приводит не хлеб, а несбалансированное питание.