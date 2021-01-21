Стал известен напиток, продлевающий жизнь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гранатовый сок замедляет процесс старения и защищает от развития онкологических заболеваний, сообщает "Вечерняя Москва".
С таким утверждением выступили исследователи, которые провели эксперимент на дрозофилах. Насекомых поили гранатовым соком, и в результате длительность жизни самцов была продлена на 18%, а самок – на 8%. Употреблявшие напиток дрозофилы были физически активны в течение большего времени.
В гранате обнаружили вещество под названием уролитин А. Оно улучшает функционирование митохондрий в клетках, что помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни.
Также специалисты утверждают, что гранатовый сок снижает риски развития болезней сердца и онкологических заболеваний. Они советуют пить гранатовый сок каждый день. Особенно этот напиток полезен для мужчин, поскольку при регулярном употреблении его свойства позволяют уменьшить риск развития рака простаты.
Ранее ученые из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма выявили у некоторых растительных продуктов способность подавлять до 97% коронавируса.
Специалисты решили оценить взаимодействие COVID-19 и соков некоторых ягод. В ходе эксперимента выяснилось, что на 96,98% активность вируса уменьшает черноплодная рябина, на 80% – гранатовый сок и зеленый чай.
По их мнению, растительные полифенолы, содержащиеся в соках, и кислая среда, которую они создают, негативно воздействуют на вирус. Специалисты предполагают, что уничтожить частицы COVID-19 в ротовой полости поможет полоскание горла данными соками.
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