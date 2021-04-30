Кинолог объяснил, чего нельзя делать при обнаружении клеща на собаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Российская кинологическая федерация (РКФ) подготовила советы о том, что делать в случае обнаружения клеща на собаке. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил президент РКФ Владимир Голубев, потепление повышает активность иксодовых клещей, которые переносят пироплазмоз.

"Если вы обнаружили на питомце клеща, удалите его как можно скорее. Обязательно следите за состоянием собаки после укуса, при появлении первых признаков переносимых клещами заболеваний срочно обратитесь к ветеринарному врачу", – рассказал Голубев.

Он подчеркнул, что угнетение, повышение температуры, бледность или желтушность слизистых, потемнение мочи являются первыми симптомами заболевания.

По словам эксперта, собаку нужно регулярно обрабатывать средствами защиты, которые бывают двух групп – репелленты и инсектоакарициды.



Действие инсектоакарицидов направлено на уничтожение насекомых и клещей. А репелленты отпугивают кровососущих насекомых. Эти средства можно применять одновременно.

Голубев рекомендовал осматривать собаку после каждой прогулки. Особое внимание, по его словам, нужно уделить ушам, животу и области паха.

Эксперт предупредил, что нельзя пытаться удалить клеща с помощью масла, бензина, спирта и других раздражающих средств.

"Они закупорят дыхательные отверстия клеща, он выплеснет в организм собаки все вредные вещества из пищеварительной системы: это могут быть вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия", – сказал Голубев.

Также, по его словам, клеща нельзя резко выдергивать.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО Елена Эсауленко рассказала, что одним из способов защиты от клещей является определенное ношение одежды на природе.

В середине апреля в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды предупредили о скором пробуждении клещей на природных территориях Москвы. Там напомнили о необходимости быть осторожными и соблюдать все правила безопасности при походе за ягодами или грибами в лес.

При прогулке специалисты рекомендуют избегать участков леса с густой растительностью и каждые два часа проверять себя, детей и питомцев на предмет клещей. Также необходимо тщательно проверять все вещи и сумки, которые брали с собой.

