Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща

Фото: Depositphotos/Erik_Karits
Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как избежать укуса клещей. Об этом сообщает РИА Новости.
В первую очередь, по словам педиатра, необходимо перед прогулкой максимально закрыть тело одеждой. Вещи лучше выбирать с резинками или плотными манжетами, которые будут максимально прикрывать участки кожи.
Кроме того, одежду лучше выбирать светлых тонов – так насекомое будет проще заметить.
Также педиатр напомнила о необходимости собирать длинные волосы, а голову прикрывать головным убором.
Стоит также регулярно осматривать себя и ребенка на предмет клещей, уточнила специалист. Также рекомендуется использовать специальные защитные средства – репелленты, обрабатывая ими открытые участки тела и одежду.
"Поймать клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", – рассказала Одинаева.
Ранее в Москве зафиксировали случаи укусов клещей при посещении горожанами парков. Все случаи заражения энцефалитом в столице оказываются завозными. В связи с этим в ведомстве рекомендовали москвичам, покидающим город, делать бесплатные профилактические прививки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: