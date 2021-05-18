Педиатр рассказала, как не пострадать от укуса клеща

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Главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как избежать укуса клещей. Об этом сообщает РИА Новости.

В первую очередь, по словам педиатра, необходимо перед прогулкой максимально закрыть тело одеждой. Вещи лучше выбирать с резинками или плотными манжетами, которые будут максимально прикрывать участки кожи.

Кроме того, одежду лучше выбирать светлых тонов – так насекомое будет проще заметить.

Также педиатр напомнила о необходимости собирать длинные волосы, а голову прикрывать головным убором.

Стоит также регулярно осматривать себя и ребенка на предмет клещей, уточнила специалист. Также рекомендуется использовать специальные защитные средства – репелленты, обрабатывая ими открытые участки тела и одежду.

"Поймать клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", – рассказала Одинаева.

Ранее в Москве зафиксировали случаи укусов клещей при посещении горожанами парков. Все случаи заражения энцефалитом в столице оказываются завозными. В связи с этим в ведомстве рекомендовали москвичам, покидающим город, делать бесплатные профилактические прививки.