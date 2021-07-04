Синоптик назвала количество дождливых дней в июле в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В июле, как правило, наблюдается порядка восьми дождливых дней, сообщила главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в начале следующей недели погода в столице будет теплой и без осадков, а ближе к выходным город накроет жара.

"В среднем в июле наблюдается около восьми дней с грозой. Поэтому ничего удивительного для июля это не будет представлять", – приводит "Вечерняя Москва" слова Поздняковой.

Она не исключила, что в середине месяца воздух может стать более прохладным, что, в свою очередь, вызовет дожди и грозы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей и гостей столицы о 30-градусной жаре на предстоящей неделе.

По словам синоптика, в начале недели ожидается стандартная дневная температура плюс 22-27 градусов, однако уже к середине потеплеет до 30 градусов, а к концу недели ртутные столбики поднимутся до отметки в плюс 28-33 градусов.

