Вильфанд рассказал о фантастически прогревшемся море на российских курортах

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Вода в Черном море на российских курортах прогрелась до фантастических значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как рассказал метеоролог, самая высокая температура воды зафиксирована в Туапсе. Там море прогрелось до 29 градусов.
"В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная", – подчеркнул Вильфанд в интервью ТАСС.
По данным Гидрометцентра, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи температура воды составляет 26 градусов.
"В Анапе и Геленджике – 27 градусов", – добавил Вильфанд.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, чем опасен пляжный отдых. Сообщалось, что представлять угрозу может отсутствие социальной дистанции на берегу.
До этого россиянам рассказали, куда отправиться в отпуск вместо перегруженного юга. В списке вариантов – Азовское и Балтийское моря, Байкал, Ладожское и Телецкое озера.
Роспотребнадзор приостановил работу более 80 пляжей в Крыму
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