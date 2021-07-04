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Общество

05:50

Вильфанд рассказал о фантастически прогревшемся море на российских курортах

общество погода

Фото: depositphotos/nikolpetr

Вода в Черном море на российских курортах прогрелась до фантастических значений, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал метеоролог, самая высокая температура воды зафиксирована в Туапсе. Там море прогрелось до 29 градусов.

"В Черном море температура воды просто фантастическая, замечательная", – подчеркнул Вильфанд в интервью ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии и Сочи температура воды составляет 26 градусов.

"В Анапе и Геленджике – 27 градусов", – добавил Вильфанд.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, чем опасен пляжный отдых. Сообщалось, что представлять угрозу может отсутствие социальной дистанции на берегу.

До этого россиянам рассказали, куда отправиться в отпуск вместо перегруженного юга. В списке вариантов – Азовское и Балтийское моря, Байкал, Ладожское и Телецкое озера.

Роспотребнадзор приостановил работу более 80 пляжей в Крыму

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