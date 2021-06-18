В Росгидромете рассказали о начале купального сезона в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Синоптики заявили, что в столице уже можно открывать купальный сезон. По словам замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов.

"Начиная с сегодняшнего дня, в принципе, можно уже купаться. В выходные и ночи на следующей неделе будет еще теплее. В понедельник – вторник у нас прогнозы 29–34 градуса, а ночью – 20 градусов. В таких условиях может вода днем прогреться и до 24 градусов", – приводит его слова Агентство "Москва".

При этом метеоролог уточнил, что на мелководье вода может прогреться еще больше.

Ранее в московском управлении МЧС предупредили, что в субботу в столице установится 30-градусная жара. В связи с этим спасатели призвали горожан избегать перегрева на солнце, пить больше воды и носить головные уборы.

Также жара с температурой до +37 градусов ожидается в ближайшие дни в юго-восточной части Центрального федерального округа. С 20 по 25 июня она будут превышать климатическую норму на 7 и более градусов.