Где можно открыть купальный сезон в Москве

К концу июня в столицу пришла по-настоящему летняя погода. Ожидается, что в ближайшие выходные температура воздуха в городе прогреется выше 30 градусов. Это значит, что москвичи могут открывать купальный сезон. В Роспотребнадзоре уже выделили 8 пляжных зон для купания на территории города, которые соответствуют всем нормам безопасности. Рассказываем, где можно поплавать, а также о чем не стоит забывать во время отдыха на воде.



Места для купания в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жители столицы могут открывать купальный сезон. По его словам, в Москве-реке температура воды прогрелась до 18–21 градуса: для человека это комфортные показатели.





Евгений Тишковец ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Вода уже комфортная. Я уже сам купался, вода великолепна. Уже можно купаться без проблем.

Вместе с тем зоны для отдыха на воде в Москве уже давно готовы принимать посетителей. Специалисты Роспотребнадзора проверили все городские площадки и выделили 8 водоемов, купание в которых является безопасным:



Путяевский пруд (ПКиО "Сокольники", 4-й Лучевой просек);

озеро Белое (Заозерная улица, дома 2–6);

зона отдыха "Мещерское" (Воскресенская улица, дома 5–31);

пляж "Серебряный Бор – 2" (Таманская улица, дом 44);

пляж "Серебряный Бор – 3" (4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, дом 15);

Большой городской пруд (город Зеленоград, Центральный проспект);

озеро Черное (город Зеленоград, 6-й микрорайон);

Школьное озеро (город Зеленоград, 10-й микрорайон).

В полной безопасности

При этом в ведомстве будут мониторить ситуацию на протяжении всего купального сезона в столице. Специалисты продолжат регулярно оценивать состояние песка и воды. Если оно ухудшится, купание в водоеме запретят до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Чтобы выбрать оптимальные зоны для купания, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и песка с пляжных участков, а также прилегающих детских и спортивных площадок. Позже их исследовали по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям. Проверили и санитарное состояние точек общепита.

Помимо этого, ведомство оценивало готовность администрации зоны отдыха к выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий. На всех пляжах регулярно должна проводиться дезинфекция туалетов, раздевалок, лежаков, а также обработка от клещей и других паразитов.

Кроме базовых вопросов безопасности, Роспотребнадзор оценил инфраструктуру на всех разрешенных для купания водоемах.

В частности, на открытых пляжах в обязательном порядке должны быть спасательный и медицинский пункты, расположенные в прибрежной зоне, в непосредственной близости от воды. Информацию об их местоположении можно найти на специальных информационных щитах. Там же указаны телефоны экстренных служб.

Наконец на каждом прошедшем отбор пляже обязательно наличие площадок для установки мусорных контейнеров, раздевалок, туалетов и душевых.



Расстояние, гигиена и солнцезащитный крем

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В условиях непростой ситуации с пандемией коронавируса горожане должны соблюдать все профилактические меры, в том числе находиться на безопасном расстоянии друг от друга, а в случае недомогания – оставаться дома.

Однако COVID-19 – это не единственная опасность, которой следует остерегаться во время пляжного отдыха. В беседе с Москвой 24 врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа напомнила, что солнце в определенные часы может быть крайне опасным для кожи и здоровья в целом.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Самые опасные часы для загара летом в Москве – это с 12:00 до 15:00. Тогда солнце находится в зените и становится "ядовитым". Если загорать в этот период, особенно у воды, ожог будет обязательно.

При этом даже в безопасные часы терапевт рекомендовала избегать пребывания на открытом солнце. Такой подход является хорошей профилактикой солнечного и теплового удара, указала она.

"Нужно избегать открытого солнца. Мы прекрасно загораем и под деревьями, ведь загар дает ультрафиолет, а не солнце. Лучше все время использовать кремы с фактором защиты как минимум 30. Это защитит кожный покров от разрушений. Конечно, не забывайте про головные уборы – кепки, панамки, косынки и так далее", – добавила специалист.

Несмотря на то что Роспотребнадзор проверил разрешенные для купания водоемы, врач рекомендует также самостоятельно позаботиться о своей безопасности.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Чтобы защититься от всевозможных инфекций, в основном у нас в воде это кишечная палочка, имеет смысл ополаскиваться после каждого купания. Воду из водоемов не глотать, а перед едой мыть руки – это вообще нужно делать всегда без какого-либо напоминания.

По словам терапевта, эпидемиологическая ситуация на популярных пляжах может меняться. Поэтому лучше перестраховаться, чтобы отдых не превратился в затяжной больничный.