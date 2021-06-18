Жителей ЦФО предупредили о жаре до 37 градусов

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Синоптики предупреждают, что жара с температурой до +37 градусов ожидается в ближайшие дни в юго-восточной части Центрального федерального округа. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

"В период с 20 по 25 июня значения средней суточной температуры в областях Центрального федерального округа будут превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Дневная температура будет достигать 31–34 (градусов тепла. – Прим. ред.), в юго-восточной части местами – 37", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, которые ожидаются в ряде российских регионов в ближайшее время. Он сообщил о похолодании в Свердловской, Челябинской, Омской, Новосибирской, Екатеринбургской и Томской областях с 19 июня.