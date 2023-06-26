Врач рассказала, воду какой температуры лучше пить в жару

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Слишком холодная вода в жару может спровоцировать простуду, поэтому лучше, чтобы она была комнатной температуры. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Лучше пить воду комнатной температуры. Правило такое: от температуры нашего тела мы отнимаем 10 градусов. То есть температура нашего тела – примерно 36 градусов. Соответственно, температура потребляемой воды должна быть 26 градусов. Это оптимальное значение", – объясняет эксперт.

Ледяная вода вызывает спазм сосудов и ухудшает кровоснабжение слизистых. Поэтому от ее употребления рекомендуется отказаться.

"Если кровоснабжение ухудшается, значит, туда поступает меньше клеток, которые отвечают за нашу иммунную защиту. Если у человека уже есть предрасположенность к каким-то инфекциям, то они могут проявиться", – предупредила специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт На нашей слизистой могут жить микроорганизмы, которые при благоприятных условиях, в случае переохлаждения, ухудшения кровоснабжения, при ослаблении иммунной системы, способны начать размножаться. В итоге риски простудных заболеваний, заболеваний глотки и миндалин возрастают.

Ранее россиянам напомнили об опасности кондиционеров в жаркую погоду. Если между помещением и улицей температура отличается более чем на пять градусов, человек рискует заболеть. Кроме того, не следует сидеть под кондиционером, то есть там, где от него ощущается поток воздуха. В противном случае можно не только простудиться, но и получить боль в спине и шее, а также отит.

