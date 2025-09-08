Форма поиска по сайту

08 сентября, 19:58

Общество
Иммунолог Скорпилева перечислила главные отличия симптомов аллергии от ОРВИ

Провоцирующие факторы: как пережить осеннюю аллергию

Опавшая листва, поздние травы и дачный урожай могут спровоцировать серьезные аллергические реакции, предупредили врачи. Какие методы лечения действительно работают и как подготовиться к выходу на улицу в период обострения – в материале Москвы 24.

Какие аллергены преобладают осенью?

Фото: 123RF/justordinaryworld

Аллергики чаще всего страдают из-за обилия опавших листьев осенью, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева.

"Еще один источник – пожухлая листва, где развиваются бактерии и провоцируют выработку веществ, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Также остаточно еще действуют аллергены полыни и сорных трав", – отметила специалист.

Кроме того, осень – период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже – на чернику. Это связано с перееданием сезонных продуктов и обработкой плодов различными препаратами. Поэтому, покупая продукцию, важно ее тщательно мыть и соблюдать меру при употреблении.
Зоя Скорпилева
кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог

При этом, по словам специалиста, ситуация пойдет на спад в середине октября – начале ноября, когда закончится листопад. Следующий же аллергический сезон начнется в марте, как только зацветет ольха и береза, предупредила Скорпилева.

Как не спутать аллергию с простудой?

Фото: 123RF/lightpoet

Зачастую симптомы аллергии и вирусного заболевания схожи. К примеру, человек начинает чаще чихать, у него появляется насморк. Однако, по словам Зои Скорпилевой, различить их все же несложно.

"Как правило, аллергия возникает внезапно, а вирусная инфекция – после контакта с заболевшим. Кроме того, при аллергии практически не бывает ломоты в теле", – отметила она.

При этом аллергия и вирусные инфекции отличаются назальными выделениями. В первом случае они прозрачные, а во втором – мутные, объяснила врач. Кроме того, наиболее часто вирусные инфекции сопровождаются температурой, подчеркнула эксперт.

"Бывают, конечно, и аллергические реакции, сопровождающиеся невысокой температурой, и изредка даже возникает состояние ломоты. Но это достаточно тяжелые случаи", – добавила Скорпилева.

При этом аллергики, зная о наступлении сезона, начинаются готовиться к нему заранее, принимая специальные препараты. Поэтому они вряд ли спутают такие заболевания, пояснила специалист.

Как лечиться?

Фото: 123RF/awaywego22

Многие считают, что аллергия не поддается терапии, однако миф ранее опровергла иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа. По ее словам, для решения проблемы нужно избавиться от того белка, который содержится в ее источнике.

Существует два базовых направления – это симптоматическая терапия и аллерген-специфическая иммунотерапия – АСИТ. Ее нужно начинать заранее, примерно за полгода до сезона аллергии, чтобы к нему уже получить какой-то эффект.
Людмила Лапа
иммунолог, аллерголог, терапевт

При этом АСИТ – небыстрый метод лечения, на который может уйти порядка 3–5 лет. В этот период аллерген вводят в организм, например, под язык, что переучивает иммунную систему воспринимать его как источник опасности. После терапии симптомы сводятся к нулю и не проявляются на протяжении 5–15 лет, объясняла Людмила Лапа.

Еще один современный метод – аутолимфоцитотерапия. У пациента берут кровь из вены, выделяют его собственные иммунные клетки – лимфоциты, а затем вводят обратно, но уже подкожно. Как отмечала врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина, такой способ помогает при всех видах аллергии.

Однако какой бы метод лечения ни был выбран, ключевую роль играет правильная подготовка к выходу на улицу, пояснила в беседе с Москвой 24 аллерголог-иммунолог Елена Москаева,

Например, если есть аллергия на плесневый грибок, то когда на улице влажно и преет листва, не стоит гулять по лесу. После прогулки по улице в момент, пока еще есть пыльца, нужно помыться, промыть нос, глаза, прополоскать рот, на ночь помыть голову. Желательно постирать одежду, в которой совершалась прогулка, – это поможет уменьшить контакт с аллергеном.
Елена Москаева
аллерголог-иммунолог

Эксперт также советовала укреплять общий иммунитет: от этого зависит, как сильно организм будет реагировать на раздражители.

"Чтобы иммунная система работала нормально, нужно не забывать про физическую нагрузку – это минимум 150–300 минут умеренной активности в неделю. Также огромное влияние оказывает качественный сон, плюс нужно бороться со стрессом, например медитировать, расслабляться, работать с психотерапевтом", – отметила Москаева.

Отдельное внимание, по ее словам, стоит уделить сбалансированному питанию: рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами. По словам врача, ежедневно рекомендовано съедать 400–600 граммов фруктов и овощей, а также включать в меню кисломолочные продукты и жирные сорта рыбы.

