Иммунолог Скорпилева перечислила главные отличия симптомов аллергии от ОРВИ

Опавшая листва, поздние травы и дачный урожай могут спровоцировать серьезные аллергические реакции, предупредили врачи. Какие методы лечения действительно работают и как подготовиться к выходу на улицу в период обострения – в материале Москвы 24.

Какие аллергены преобладают осенью?

Аллергики чаще всего страдают из-за обилия опавших листьев осенью, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева.

"Еще один источник – пожухлая листва, где развиваются бактерии и провоцируют выработку веществ, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Также остаточно еще действуют аллергены полыни и сорных трав", – отметила специалист.





Зоя Скорпилева кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Кроме того, осень – период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны, арбузы, дыни и ягоды. Чаще всего на малину, реже – на чернику. Это связано с перееданием сезонных продуктов и обработкой плодов различными препаратами. Поэтому, покупая продукцию, важно ее тщательно мыть и соблюдать меру при употреблении.

При этом, по словам специалиста, ситуация пойдет на спад в середине октября – начале ноября, когда закончится листопад. Следующий же аллергический сезон начнется в марте, как только зацветет ольха и береза, предупредила Скорпилева.

Как не спутать аллергию с простудой?

Зачастую симптомы аллергии и вирусного заболевания схожи. К примеру, человек начинает чаще чихать, у него появляется насморк. Однако, по словам Зои Скорпилевой, различить их все же несложно.

"Как правило, аллергия возникает внезапно, а вирусная инфекция – после контакта с заболевшим. Кроме того, при аллергии практически не бывает ломоты в теле", – отметила она.

При этом аллергия и вирусные инфекции отличаются назальными выделениями. В первом случае они прозрачные, а во втором – мутные, объяснила врач. Кроме того, наиболее часто вирусные инфекции сопровождаются температурой, подчеркнула эксперт.

"Бывают, конечно, и аллергические реакции, сопровождающиеся невысокой температурой, и изредка даже возникает состояние ломоты. Но это достаточно тяжелые случаи", – добавила Скорпилева.

При этом аллергики, зная о наступлении сезона, начинаются готовиться к нему заранее, принимая специальные препараты. Поэтому они вряд ли спутают такие заболевания, пояснила специалист.

Как лечиться?

Многие считают, что аллергия не поддается терапии, однако миф ранее опровергла иммунолог, аллерголог, терапевт Людмила Лапа. По ее словам, для решения проблемы нужно избавиться от того белка, который содержится в ее источнике.





Людмила Лапа иммунолог, аллерголог, терапевт Существует два базовых направления – это симптоматическая терапия и аллерген-специфическая иммунотерапия – АСИТ. Ее нужно начинать заранее, примерно за полгода до сезона аллергии, чтобы к нему уже получить какой-то эффект.

При этом АСИТ – небыстрый метод лечения, на который может уйти порядка 3–5 лет. В этот период аллерген вводят в организм, например, под язык, что переучивает иммунную систему воспринимать его как источник опасности. После терапии симптомы сводятся к нулю и не проявляются на протяжении 5–15 лет, объясняла Людмила Лапа.

Еще один современный метод – аутолимфоцитотерапия. У пациента берут кровь из вены, выделяют его собственные иммунные клетки – лимфоциты, а затем вводят обратно, но уже подкожно. Как отмечала врач – аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина, такой способ помогает при всех видах аллергии.

Однако какой бы метод лечения ни был выбран, ключевую роль играет правильная подготовка к выходу на улицу, пояснила в беседе с Москвой 24 аллерголог-иммунолог Елена Москаева,





Елена Москаева аллерголог-иммунолог Например, если есть аллергия на плесневый грибок, то когда на улице влажно и преет листва, не стоит гулять по лесу. После прогулки по улице в момент, пока еще есть пыльца, нужно помыться, промыть нос, глаза, прополоскать рот, на ночь помыть голову. Желательно постирать одежду, в которой совершалась прогулка, – это поможет уменьшить контакт с аллергеном.

Эксперт также советовала укреплять общий иммунитет: от этого зависит, как сильно организм будет реагировать на раздражители.

"Чтобы иммунная система работала нормально, нужно не забывать про физическую нагрузку – это минимум 150–300 минут умеренной активности в неделю. Также огромное влияние оказывает качественный сон, плюс нужно бороться со стрессом, например медитировать, расслабляться, работать с психотерапевтом", – отметила Москаева.

Отдельное внимание, по ее словам, стоит уделить сбалансированному питанию: рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами. По словам врача, ежедневно рекомендовано съедать 400–600 граммов фруктов и овощей, а также включать в меню кисломолочные продукты и жирные сорта рыбы.