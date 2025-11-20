Британские ученые открыли новое чувство, назвав его "дистанционным осязанием"

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона утверждают, что обнаружили еще одно чувство, которое они назвали "дистанционным осязанием". С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: кадр из фильма "Амели"; режиссер – Жан-Пьер Жёне; производство – Canal+

В самом начале художественного фильма "Амели" рассказывается, что главная героиня любит запускать руку в мешки с крупой, выставленные на прилавок уличными торговцами. В фильме это подается как милая шалость, но, как ни странно, эта короткая сцена может служить почти полным описанием эксперимента, проведенного исследователями из Великобритании.

Долгое время считалось, что у человека всего пять чувств: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание – так полагал еще Аристотель. Но современная наука уверена, что чувств намного больше – по разным оценкам, от 12 до 21. В их число включают, например, чувство равновесия, восприятие боли, температуры, а также внутренние ощущения голода и жажды. Британские физиологи решили добавить к этому списку еще одно.

На берегах многих северных морей можно увидеть песчанок – небольших птичек семейства бекасовых, которые быстро перемещаются по песку у самой воды и хватают вынесенную прибоем добычу – рачков, моллюсков и червей. Орнитологи, наблюдающие за ними, обнаружили, что выброшенная морем пища часто оказывается засыпана мокрым песком, но песчанки все равно безошибочно находят ее, просто пробегая рядом. Была выдвинута теория, что птицы чувствуют добычу по микроперемещению песчинок вокруг нее, когда касаются лапками окружающей почвы. Доказать это было очень сложно, поэтому такое "дистанционное осязание" долго относили к разряду фактов, требующих дальнейшего уточнения.

Исследователи из Лондона решили проверить теорию взаимодействия частиц в гранулированной среде и провели эксперимент, воссоздающий процесс поиска пищи песчанками. Предполагалось, что при изменении давления в песке, когда рука или клюв приближаются к закопанному предмету, происходят едва заметные механические сдвиги.

Участники опыта перемещали пальцы в песке в поисках спрятанного кубика, но их просили определить, где он находится, до того, как они дотронутся до предмета. Затем ученые сравнили участников эксперимента с роботом, выполняющим ту же задачу: оказалось, что человеческие руки почти в два раза чаще определяли, что находятся близко к кубику, по сравнению с электронным датчиком. Люди в среднем обнаруживали предмет на расстоянии 6,9 сантиметра, в то время как у роборуки этот результат был почти в два раза хуже.



По мнению исследователей, это подтверждает, что мы можем почувствовать объект, прежде чем коснемся его, если он находится в такой среде, как песок, который подает сигналы посредством смещения и незначительных изменений давления.

Ученые надеются, что эти результаты помогут улучшить тактильные возможности роботов, которые участвуют в раскопках или поисково-спасательных операциях.

"Эти знания могут помочь в разработке продвинутых роботов, способных выполнять деликатные операции, например находить археологические артефакты, не повреждая их, или исследовать песчаные или зернистые поверхности, такие как марсианская почва или дно океана. В более широком смысле это исследование открывает путь к созданию сенсорных систем, которые сделают поиск скрытых или опасных объектов более безопасным, интеллектуальным и эффективным", – отметил исследователь из Лаборатории передовой робототехники в Университете Королевы Марии Чжэнци Чен.

Если же вам "дистанционное осязание" кажется сомнительным, вы можете провести самостоятельное исследование по "методу Амели" – закопать кубик сахара в банке с мелкой крупой и попытаться обнаружить его рукой, до того как почувствуете его пальцами. Нам кажется,что должно получиться.

Хотя...