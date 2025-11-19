Ученые выяснили, почему на планете больше правшей

Психолог Пол Родуэй из Честерского университета Великобритании опубликовал работу, в которой объясняет, почему большинство людей на Земле – правши. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Самый известный Левша в русской литературе даже пишется с заглавной буквы, поскольку это герой повести Николая Лескова (кстати, сам писатель тоже был левшой). Все остальные не так запомнились читателю: например, мало кто помнит, что Атос из "Трех мушкетеров" предпочитал держать шпагу в левой руке.

О живых (или живших) леворуких знаменитостях мы знаем больше: среди них Гай Юлий Цезарь, Александр Македонский, Уинстон Черчилль, Леонардо да Винчи, Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс, Людвиг Ван Бетховен, Вольфгант Амадей Моцарт, Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Джим Керри, Том Круз, Роберт Де Ниро, Анжелина Джоли, Мила Йовович, Брюс Уиллис и многие-многие другие.

Левши привлекают нас тем, что отличаются от всех остальных, поскольку примерно 85–90% людей – правши. Но почему же люди в подавляющем большинстве предпочитают одну руку другой? Конечно, среда, в которой человек вырос, часто влияет на это. Например, в некоторых азиатских, арабских и африканских странах левая рука считается "нечистой" и детей переучивают на правую. Но даже в тех обществах, где нет такого отношения, левши остаются явным меньшинством.

Асимметрия, проявляющаяся в функциях тела, называется латеральностью. Сегодня ученые считают, что она закладывается еще до рождения, это заметно в движениях тех, кто еще находится в утробе матери. Исследования показывают, что к 10-й неделе беременности большинство из них двигают правой рукой больше, чем левой, а с 15-й недели – сосут большой палец правой руки, а не левой. Это закодировано в нашем геноме: десятки генов (возможно, до 40) играют роль в формировании ведущей руки. А леворукость возникает просто из-за случайных отклонений в развитии мозга эмбриона, без каких-либо конкретных генетических или экологических факторов.

Ученые, изучающие эволюцию, считают, что большинство людей – правши, потому что это давало нашим предкам преимущества. Одна из теорий связывает праворукость с использованием инструментов и передачей навыков владения ими. Археологические данные подтверждают, что люди предпочитали использовать правую руку для работы с инструментами – так было по крайней мере полмиллиона последних лет. Оружие тоже сыграло свою роль: в схватке с противником правша, скорее всего, нанесет удар в левую часть грудной клетки, где находится сердце. А поскольку это дает очевидное преимущество в выживании, праворукость закрепилась генетически.

С этой точки зрения и у левшей есть преимущества: правши плохо предугадывают их движения, поскольку привыкли ориентироваться на собственные склонности. Возможно, это и позволило левшам сохраниться в человеческой популяции, пусть и не в таком количестве. При наличии таких противоположных преимуществ и недостатков эволюция часто останавливается на каком-то неочевидном равновесии. Вероятно, именно это и произошло с соотношением левшей и правшей.

Интересно, что среди животных тоже существует латеральность, но их эволюция пошла другими путями, сохранив другие соотношения. Известно, что у большинства собак есть доминирующая сторона, но распределение правшей и левшей среди них примерно одинаково. У кошек правшей чуть больше, чем левшей, причем у самцов чаще встречается "леволапость", а у самок – "праволапость". У некоторых видов кенгуру преобладают левши, как и у большинства попугаев. Зяблики, похоже, праволапые на 100%. Интересно сформирована латеральность у приматов: например, у диких шимпанзе левшей в два раза больше, чем правшей, в то время как в неволе большинство особей – правши.

Между прочим, у людей в последнее время левши приобретают неожиданные преимущества. Скажем, им гораздо легче научиться играть на гитаре, поскольку наиболее сложные движения музыкантам приходится выполнять именно этой рукой. А еще левши быстрее работают на компьютере, поскольку правая рука у всех людей занята мышкой. Возможно, со временем человеческая латеральность изменится.

Хотя…