Клип Little Big оказался в трендах YouTube в 26 странах мира

Фото: youtube.com/Little Big

Клип коллектива Little Big на композицию "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира. Об этом говорится в сообщении группы, появившемся на странице в Instagram.

"Клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран! Спасибо всем за поддержку!", – заявили представители группы. Видео, премьера которого состоялась 8 мая, набрало более 12 миллионов просмотров. Свыше 980 тысяч пользователей поставили ролику свои "лайки" на YouTube.

Сейчас клип занимает 13 место на вкладке "В тренде" в российском YouTube.

Little Big является русской панк-рейв группой, которая была основана в 2013 году в Петербурге. В ее составе вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.

Предполагалось, что в 2020 году артисты поедут на "Евровидение" и представят РФ, но мероприятие отменили на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

В марте группа Little Big назвала отмену "Евровидения" правильным решением.

