Участники Little Big представили новую песню Hypnodancer

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Группа Little Big выпустила клип на новую песню Hypnodancer, сообщает "Экспресс газета"

В нем приняли участие группа The Hatters, стендап-комик Данила Поперечный и телеведущий Александр Гудков.

Сюжет клипа строится вокруг ограбления казино с помощью гипнотизирующего танца. Пока фронтмен группы Ильич исполняет движения, погружающие всех окружающих в транс, остальные члены группы выносят деньги.

Серия ограблений останавливается тогда, когда участники группы сталкиваются с бандой, которая орудует такими же методами. В клипе иронично обыгрывают запрещенные вещества, в качестве которых представлены карандаши, а также имеются отсылки к культовому сериалу "Во все тяжкие".

За первые два часа с момента публикации ролик понравился порядка 50 тысячам пользователей.

Hypnodancer стал первой песней, выпущенной Litlle Big, после нашумевшей композиции Uno, с которой группа планировала поехать на "Евровидение". Перед музыкальным конкурсом он был самым просматриваемым роликом среди всех участников, а творчество группы высоко оценивалось критиками.

Однако в связи с пандемией коронавируса "Евровидение" было отменено. В следующем году участникам придется представить новые композиции для конкурса.