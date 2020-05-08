Участники Little Big представили новую песню Hypnodancer

youtube.com/Little BigГруппа Little Big выпустила клип на новую песню Hypnodancer, сообщает "Экспресс газета".
В нем приняли участие группа The Hatters, стендап-комик Данила Поперечный и телеведущий Александр Гудков.
Сюжет клипа строится вокруг ограбления казино с помощью гипнотизирующего танца. Пока фронтмен группы Ильич исполняет движения, погружающие всех окружающих в транс, остальные члены группы выносят деньги.
Серия ограблений останавливается тогда, когда участники группы сталкиваются с бандой, которая орудует такими же методами. В клипе иронично обыгрывают запрещенные вещества, в качестве которых представлены карандаши, а также имеются отсылки к культовому сериалу "Во все тяжкие".
За первые два часа с момента публикации ролик понравился порядка 50 тысячам пользователей.
Hypnodancer стал первой песней, выпущенной Litlle Big, после нашумевшей композиции Uno, с которой группа планировала поехать на "Евровидение". Перед музыкальным конкурсом он был самым просматриваемым роликом среди всех участников, а творчество группы высоко оценивалось критиками.
Однако в связи с пандемией коронавируса "Евровидение" было отменено. В следующем году участникам придется представить новые композиции для конкурса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: