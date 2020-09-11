Решетова объявила о расставании с Тимати

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Анастасия Решетова заявила о расставании с Тимати, сообщает "Экспресс газета".

Она поблагодарила рэпера за 6 лет отношений и сообщила, что пользователям не стоит ждать скандальных подробностей. Также она заверила, что в их разводе не замешаны третьи лица.

"Как бы это ни было печально для вас и наших близких, этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", – написала Решетова в своем микроблоге.

Издание отмечает, что слухи о расставании пары появились еще несколько месяцев назад. Тогда Тимати вместе со своей мамой и дочкой от Алены Шишковой отправился в отпуск, а Анастасия вместе с сыном уехала отдыхать к своему свекру в Ниццу.

В сентябре прошлого года у пары родился сын. Новорожденного решили назвать Ратмир – в память о друге Тимати Ратмире Шишкове, который погиб в аварии несколько лет назад.