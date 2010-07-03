Суд отклонил иск рэпера L'One к лейблу Black Star

Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One (Левана Горозии) и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом Black Star.

"Исковые требования Левана Горозии о признании исключительных прав оставить без удовлетворения", – цитирует решение судьи Агентство "Москва".

Как настаивали представители рэпера L'One, его договор с Black Star носит агентский характер, поэтому "все, что создавалось за эти семь лет: клипы, фонограммы, тексты песен, – все это агент обязан вернуть истцу". "Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Леваном Горозией в результате его творчества", – уточнил один из адвокатов исполнителя, добавив, что речь идет о 157 песнях.

Представляющий интересы Black Star адвокат Сергей Жорин в свою очередь убеждал суд, что договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав на произведения рэпера. "На протяжении семи лет Леван Горозия получал достаточно большой процент. При этом он не вкладывал никаких средств", – заявил юрист.

Рэпер L'One (Леван Горозия) покинул Black Star в марте 2019 года. В первом иске против лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова (Тимати) и гендиректора Павла Курьянова (Пашу) он заявил, что компания Тимати пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать.

В конце августа L'One подал новый иск против лейбла Black Star. В нем исполнитель потребовал взыскать с компании 147 миллионов рублей как компенсацию убытков, причиненных деятельностью лейбла.