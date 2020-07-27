Тимати покинул Black Star

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рэпер Тимати заявил, что покидает лейбл Black Star. Об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, лейбл, основателем которого он является, превратился в "группу компаний" и потерял камерный шарм. Тимати отметил, что решение об уходе было взвешенным и его они принимали вместе с партнерами.

"Ребята хотят быть "Гуглом", "Верджином", "Амазоном", а мне скорее ближе концепция Илона Маска", – объяснил свое решение рэпер.

Он также пояснил, что сохранит учредительские доли в сайд-проектах Black Star, однако к артистам лейбла больше отношения не имеет и готов начать с камерного проекта снова.

В марте 2019 года Black Star покинул рэпер Леван Горозия (L'One). Мещанский районный суд отклонил его иск о признании исключительных прав и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом.