Black Star не сможет распоряжаться правами на песни L'One до решения по апелляции

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Black Star не сможет распоряжаться правами на песни рэпера L'One до вступления в силу решения по иску Левана Горозии к музыкальному лейблу, его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу), сообщает Агентство "Москва".

Пока суд не примет решение по апелляции рэпера, распоряжаться правами на его композиции будет Российское авторское общество (РАО).

В октябре Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One (Левана Горозии) о признании исключительных прав и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом Black Star.

Как настаивали представители рэпера, его договор с Black Star носит агентский характер, поэтому "все, что создавалось за эти семь лет: клипы, фонограммы, тексты песен, – агент обязан вернуть истцу". Речь идет о 157 песнях.

Представляющий интересы Black Star адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, убеждал суд, что договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав на произведения рэпера.

После этого рэпер подал аппеляцию на решение суда.

Горозия покинул Black Star в марте 2019 года. В первом иске против лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова и гендиректора Павла Курьянова он заявил, что компания Тимати пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать.

В конце августа музыкант подал новый иск против лейбла Black Star. В нем исполнитель потребовал взыскать с компании 147 миллионов рублей как компенсацию убытков, причиненных деятельностью лейбла.