Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:31

Black Star не сможет распоряжаться правами на песни L'One до решения по апелляции

культура суды

Фото: соцсети

Black Star не сможет распоряжаться правами на песни рэпера L'One до вступления в силу решения по иску Левана Горозии к музыкальному лейблу, его совладельцу Тимуру Юнусову (Тимати) и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу), сообщает Агентство "Москва".

Пока суд не примет решение по апелляции рэпера, распоряжаться правами на его композиции будет Российское авторское общество (РАО).

В октябре Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One (Левана Горозии) о признании исключительных прав и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом Black Star.

Как настаивали представители рэпера, его договор с Black Star носит агентский характер, поэтому "все, что создавалось за эти семь лет: клипы, фонограммы, тексты песен, – агент обязан вернуть истцу". Речь идет о 157 песнях.

Представляющий интересы Black Star адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, убеждал суд, что договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав на произведения рэпера.

После этого рэпер подал аппеляцию на решение суда.

Горозия покинул Black Star в марте 2019 года. В первом иске против лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова и гендиректора Павла Курьянова он заявил, что компания Тимати пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать.

В конце августа музыкант подал новый иск против лейбла Black Star. В нем исполнитель потребовал взыскать с компании 147 миллионов рублей как компенсацию убытков, причиненных деятельностью лейбла.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика