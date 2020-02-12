Суд отклонил иск L'One на 146 млн рублей к лейблу Black Star

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Мещанский районный суд столицы оставил без удовлетворения иск рэпера Левана Горозии (L'One) о взыскании с продюсерской компании Black Star и ее совладельца Тимура Юнусова (Тимати) более 146 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

В своем иске музыкант утверждал, что за семь лет работы с лейблом ему недоплатили по договору сумму, указанную в исковых требованиях.

В октябре 2019 года Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One (Левана Горозии) о признании исключительных прав и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом Black Star.

Представляющий интересы Black Star адвокат Сергей Жорин, в свою очередь, убеждал суд, что договор предусматривал именно отчуждение исключительных прав на произведения рэпера. После этого рэпер подал аппеляцию на решение суда.

Горозия покинул Black Star в марте 2019 года. В первом иске против лейбла Black Star, его совладельца Тимура Юнусова и гендиректора Павла Курьянова он заявил, что компания Тимати пытается отнять у него имя, написанные им песни и возможность выступать.

Аналогичные проблемы возникли у Егора Крида (Егор Булаткин) и Kristina Si (Кристина Саркисян). В первом случае певцу удалось договориться с лейблом, Саркисян же была вынуждена отозвать иск.

