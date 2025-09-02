МИД: права человека грубо нарушаются во всех сферах на Украине

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Права человека грубо нарушаются во всех сферах на Украине. При этом Россия не получает должной реакции международных структур на сообщения об этом, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что российское дипломатическое ведомство регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, которые происходят на территории Украины. Речь идет о случаях преследования, ограничения свободы слова и борьбы с инакомыслием, дискриминации.

"Вынуждены констатировать, что к настоящему времени у власти в Киеве находится откровенно нацистский режим, совершающий бесчисленное количество грубых систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни. За последние годы Украину захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим причинам. Киев не гнушается откровенно террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов", – сказано в заявлении.

Также в публикации говорится, что с 2014 года на Украине распространена практика преследований неугодных политических и общественных деятелей, правозащитников и блогеров. Это делается под предлогом "борьбы с российской агрессией и сепаратизмом".

Против несогласных с нынешней политикой возбуждаются уголовные дела, кроме того, они подвергаются физическому насилию и политическим гонениям.

Согласно данным офиса генпрокурора Украины, в конце февраля 2025 года было зарегистрировано 20 960 преступлений против национальной безопасности. Из них 9,5 тысячи по статье "Коллаборационизм" и более 4 тысяч по статье "Госизмена".

Среди пострадавших – журналист Дмитрий Скворцов, арестованный в феврале 2023 года по обвинению в "государственной измене", гражданский активист Владимир Белоконь, в январе 2023 года осужденный на 5 лет по обвинению в "участии в террористической деятельности", а также правозащитница Елена Бережная, приговоренная в декабре 2024 года к 14 годам лишения свободы, и многие другие.

"Знаем, что многие украинские НПО и отдельные политические и общественные деятели пишут в международные организации. Они обращаются и к нам с просьбами содействовать в освобождении этих активистов и привлечь к ситуации внимание международных организаций", – подчеркнула Захарова.

Ситуация с правами человека на Украине находится на постоянном контроле. Усилия отражаются, например, в совместных докладах внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Белоруссии "О ситуации с правами человека в отдельных странах", нацеленных на формирование объективного представления о положении дел.

Кроме того, данный вопрос регулярно поднимается на различных международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и других.

"Учитывая политизированный крен в работе структур ООН и ОБСЕ, все это уже давно не вызывает удивления. Тем не менее продолжаем в нажимном ключе действовать на данном треке", – заключила представитель российского МИД.

