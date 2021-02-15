Неизвестные "заминировали" две железнодорожные станции и прокуратуру в Люберцах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Неизвестные "заминировали" железнодорожные станции Люберцы-1 и Люберцы-2, а также здание прокуратуры в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Проверяются анонимные сообщения об угрозе взрыва на железнодорожных станциях Люберцы-1, Люберцы-2 и в здании Люберецкой городской прокуратуры", – сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе после аналогичных сообщений проверяли московские школы. В итоге ни одна из угроз взрыва не подтвердилась.

Волна "минирований" началась в России в ноябре 2019 года и продолжилась в 2020 году. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, суды, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро.

