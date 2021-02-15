В поселке Октябрьский "заминировали" школу

В поселке Октябрьский Люберецкого района из школы № 54 эвакуировали всех учеников. Сообщается, что туда поступило сообщение о минировании.

На кадрах видно, как детей выводят на улицу. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.