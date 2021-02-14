Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

Фото: TASS/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103, сообщило агентство Kyodo News.

Большинство пострадавших приходится на префектуру Фукусима – там травмы получили 52 человека.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в субботу, 13 февраля.

Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков составила шесть баллов из семи по японской шкале.

Толчки ощущались и в Токио. В окрестностях столицы без электричества остался почти миллион домохозяйств.