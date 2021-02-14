Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

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Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103, сообщило агентство Kyodo News.
Большинство пострадавших приходится на префектуру Фукусима – там травмы получили 52 человека.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в субботу, 13 февраля.
Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков составила шесть баллов из семи по японской шкале.
Толчки ощущались и в Токио. В окрестностях столицы без электричества остался почти миллион домохозяйств.
Более 50 человек пострадали при землетрясении в Японии