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В мире

19:00

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане у Новой Каледонии

за рубежом

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в воскресенье сейсмологи у группы островов Луайоте, относящихся к расположенной в Тихом океане Новой Каледонии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Уточняется, что эпицентр находился в 440 километрах к юго-востоку от населенного пункта Тадине. Там проживают около 7,5 тысяч человек.

По мнению специалистов, очаг залегал на глубине 10 километров. Об угрозе цунами не сообщали.

Ранее землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в субботу, 13 февраля.

Очаг залегал на глубине 55 километров. Максимальная сила толчков составила шесть баллов из семи по японской шкале.

Мощное землетрясение прошло в Японии

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