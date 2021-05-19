Две женщины погибли при стрельбе в Калифорнии

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Стрельба произошла в американском штате Калифорния. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что стрельба случилась на автомагистрали в городе Окленд 18 мая в 00:19 по местному времени. Множество пуль попали в пассажирский автобус.

В результате случившегося погибли две женщины. Еще несколько пострадавших получили ранения, заявили в пресс-службе дорожного патруля города.

По данным правоохранителей, стрельбу отрыли два злоумышленника в разных местах.

По данным газеты East Bay Times, преступники обстреляли автобус для вечеринок во время празднования дня рождения. Всего было сделано порядка 70 выстрелов. Не менее пяти человек пострадали.

В данный момент полицейские ведут расследование случившегося.

Ранее стрельба произошла в американском штате Род-Айленд. В результате случившегося ранения получили 9 человек.

До этого не менее шести человек стали жертвами стрельбы в американском городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Инцидент случился на вечеринке в честь дня рождения.