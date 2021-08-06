Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом на западе Турции нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Уточняется, что это предварительные данные. Консульские сотрудники находятся в контакте с местными властями, обстоятельства ДТП выясняются.

Авария произошла 6 августа в 04:45 в районе Сома, провинция Маниса. Автобус, следовавший по маршруту Стамбул – Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик.

В ДТП погибли 9 человек и 30 пострадали. Всего в автобусе находились 50 человек. Организовано расследование обстоятельств случившегося.

Ранее автобус, который перевозил более 20 российских туристов, включая 9 детей, перевернулся в Турции. Он следовал из Манавгата в аэропорт Антальи. По неустановленным причинам транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и перевернулось.