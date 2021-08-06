В Подмосковье пройдет отборочный турнир на любительский чемпионат мира по велоспорту

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

14 и 15 августа в Подмосковье состоятся отборочные соревнования на любительский чемпионат мира UCI Granfondo World Series. Гонки пройдут в окрестностях города Вереи (Наро-Фоминский городской округ). Участвовать в турнире могут все желающие, кроме профессиональных спортсменов.

Первый день соревнований откроет индивидуальная гонка. Маршрут будет проходить по трассе протяженностью 25 километров, которая включает в себя шесть холмов с общим набором высоты 248 метров. На старт выйдут около 500 велосипедистов.

Групповая гонка состоится 15 августа. Дистанция составит 62 или 118 километров в зависимости от возрастной категории участников. Трасса велогонки кольцевая, проходит по холмистому кольцу.

Старт заездов запланирован на 10 часов утра. Продолжительность гонки – не более четырех часов.

В стартовом городке, который расположится на главной площади Вереи, всех участников ждут активности от партнеров гонки. В зоне релакса и восстановления можно будет настроиться на заезд, провести технический осмотр велосипеда – в зоне "Веломедика". Также будет организовано место для перекуса.

Подробности об условиях участия и программе соревнований можно узнать на официальном сайте турнира и в его социальных сетях.