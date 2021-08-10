Эксперты рассказали, нужны ли в транспорте приборы для контроля усталости водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты рассказали Москве 24, насколько необходимо устанавливать для водителей грузовиков, автобусов и такси специальные устройства, контролирующие их усталость.
Ранее Минтранс предложил определять степень усталости водителей и выявлять признаки засыпания с помощью лазерных датчиков, установленных в кабине, или браслета на руке. Кроме того, в ведомстве считают, что следует увеличить предельное время работы за рулем. Водители с такими приборами и тахографами в салоне смогут работать больше положенных 10–12 часов, если будут к этому физически готовы. По оценкам специалистов, новое оборудование обойдется перевозчику в 25–80 тысяч рублей. В эту сумму входят стоимость, установка, а также обслуживание прибора на протяжении трех лет.
По словам председателя общественного движения "Форум Такси" Олега Амосова, усталость действительно сильно влияет на поведение водителей на дорогах.
"На самом деле ДТП, которые происходят с участием такси, на 70–80 процентов зависят от усталости водителей. То же самое случается и на общественном транспорте с автобусами. Все каким-либо образом уходят от временных рамок, которые предписаны законодательством, и из-за переработок часто засыпают за рулем", – объяснил собеседник Москвы 24.
При этом эксперт считает, что установка приборов станет неподъемной ношей для водителей.
Амосов уверен, что водители ради нескольких дополнительных часов работы в день вряд ли будут устанавливать дорогостоящее оборудование.
В свою очередь, председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков уверен, что установка подобных приборов на коммерческий транспорт поможет избежать многих человеческих жертв.
"Усталость и плохое физическое состояние водителей – частая причина ДТП с человеческими жертвами, особенно с участием автобусов. Дело в том, что ежедневный предрейсовый осмотр водителя не может гарантировать, что человеку через несколько часов не станет плохо. Кроме того, не все водители знают свой порог усталости", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Янков также поддержал идею увеличения часов работы для водителей. По его мнению, это позволит учитывать индивидуальные особенности людей за рулем.
"Люди все разные, и индивидуальные свойства организма надо учитывать. Кто-то через 6 часов должен отдохнуть, а кто-то во время 12-часовой поездки чувствует себя нормально. Поэтому не следует принуждать останавливаться водителя, чтобы он где-то отдыхал, даже если не устал", – заключил эксперт.
В Москве в общественном транспорте работает система "Антисон". Она контролирует моргание, повороты головы, взгляд водителя с помощью лазерных датчиков. Ее внедрение позволило сократить аварийность на 23%. Кроме того, с 1 августа в столичном регионе запустили систему аналитики работы такси. Она необходима в том числе для защиты водителей от переутомления и переработок, так как по закону они могут находиться за рулем не более 40 часов в неделю.
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