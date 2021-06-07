Систему аналитики работы такси запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 августа в столичном регионе начнет работать система аналитики работы такси. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.

"С 1 августа заработает система аналитики работы такси. Это сделает ваши поездки более комфортными и безопасными", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что всем водителям такси будет необходимо зарегистрироваться в системе и получить уникальный цифровой ID. В профиле отобразятся данные о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.

Благодаря новой системе удастся полностью исключить переработки водителей, а также отстранить нарушителей, подчеркнули в департаменте. Последнее позволит снизить аварийность на дорогах города и улучшить сервис.

В пресс-службе добавили, что зарегистрироваться в системе в тестовом режиме можно уже с апреля.

Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминационной ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается выше, чем обычная поездка.

Также было отмечено, что в России лишь небольшое количество автомобилей оборудованы для перевозки детей.