Систему аналитики работы такси запустят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 августа в столичном регионе начнет работать система аналитики работы такси. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
"С 1 августа заработает система аналитики работы такси. Это сделает ваши поездки более комфортными и безопасными", – говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что всем водителям такси будет необходимо зарегистрироваться в системе и получить уникальный цифровой ID. В профиле отобразятся данные о наличии действующих прав, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отработанных часов.
Благодаря новой системе удастся полностью исключить переработки водителей, а также отстранить нарушителей, подчеркнули в департаменте. Последнее позволит снизить аварийность на дорогах города и улучшить сервис.
В пресс-службе добавили, что зарегистрироваться в системе в тестовом режиме можно уже с апреля.
Ранее председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминационной ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается выше, чем обычная поездка.
Также было отмечено, что в России лишь небольшое количество автомобилей оборудованы для перевозки детей.
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