Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг автомобиля

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Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин рассказал агентству "Прайм", как избежать штрафа за тюнинг. По его словам, вносимые изменения не должны негативно влиять на безопасность транспортного средства.

Эксперт сообщил, что при внесении изменений в конструкцию машины необходимо удостовериться, что они разрешены. Для начала следует тщательно изучить руководство по эксплуатации транспортного средства. Если оно позволяет внести желаемые изменения, то важно при покупке необходимых устройств запросить в автомагазине сертификаты соответствия: это позволит понять, можно ли установить подобное оборудование на машину.

При установке несертифицированного оборудования следует заказать исследование в лицензированной экспертной лаборатории. В случае вынесения положительного решения необходимо отправиться в ГИБДД, где в свидетельство о регистрации транспортного средства внесут отметку об изменениях в конструкции авто.

Согласовывать любые изменения в автомобиле россияне обязаны с 1 февраля этого года.

За любое несогласованное переоборудование машины автовладельцам грозит штраф. В первый раз он может составить 500 рублей. После сумма вырастет в 10 раз. При регулярных нарушениях водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев, а машину снять с регистрации и изъять документы.

