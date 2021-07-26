Автомобилистам рассказали, как узаконить тюнинг

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по выявлению нелегально тюнингованных автомобилей. Нарушителей штрафуют, а также заставляют привести автомобиль в первоначальный вид, сообщает газета "Известия".
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что изменения в конструкции автомобиля должны быть одобрены испытательной лабораторией.
Затем лаборатория передает данные о переоборудовании в специальный электронный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации.
Как уточняется, в России всего 23 испытательных лаборатории. Специалисты рассматривают вариант, при котором можно будет проверить автомобиль дистанционно, отправляя фото с пункта переоборудования в одну из лабораторий. Однако пока сделать это без личного визита нельзя.
Ранее директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков рассказал, что граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото.
Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков. Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев.
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