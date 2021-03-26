Столичных автовладельцев призвали воздержаться от кустарного тюнинга машин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ГИБДД столицы призвала горожан воздержаться от внесения незаконных изменений в конструкцию автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что одним из самых популярных изменений конструкции машин является установка прямотоков – прямоточных глушителей, создающих повышенный шум и мешающих прохожим и местным жителям. В ГИБДД отметили, что установка подобных глушителей запрещена.
Другие владельцы транспорта вносят изменения в двигатель, подвеску и кузов транспортного средства. Кроме того, устанавливают шины и колесные диски, не предусмотренные производителем. В Госавтоинспекции предупредили, что подобные изменения могут привести к пониженному сцеплению с дорожным покрытием, потере контроля за управлением автомобиля и, как правило, ДТП.
Как подчеркнули в ведомстве, все транспортные средства, изготавливаемые или измененные вне заводских условий, не имеют соответствующего допуска и не могут участвовать в дорожном движении.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля жители России должны согласовывать любое изменение в машине, в том числе переход на газобаллонное оборудование. Данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений будут вносить в реестр Минэкономразвития. Разрешение на тюнинг без такой записи получить не получится, как и купить нужные документы в лаборатории.
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