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Транспорт

07:46

В ГИБДД предупредили о штрафах за нелегальный тюнинг

транспорт видео Иван Лозовой Кристина Курума

Дорожные инспекторы с новыми силами взялись за тюнинг. Как сообщили в ГИБДД, за любое добавление в конструкцию автомобиля, которое не оформлено как заводское, будут штрафовать.

В "черный список" попали в частности, "кенгурятники", лебедки, фаркопы, нестандартные бамперы и спойлеры.

Кроме того, штраф грозит за перевод машины на газобаллонное оборудование, изменение подвески, оптики и системы выхлопа. Это можно делать только после согласования с ГИБДД.

Первый штраф за нелегальный тюнинг может составить 500 рублей. Второй раз сумма вырастет в 10 раз. А потом водителя могут лишить прав на срок до трех месяцев, а машину снять с регистрации и изъять документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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