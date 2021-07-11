Поезда задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда задерживаются на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги из-за человека на путях у станции Славянский бульвар. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар", – рассказали в ведомстве.

По информации департамента, на место происшествия прибыла скорая помощь.

На время затруднений в движении поезда будут объезжать остановленный состав. При этом остановки на платформах Тестовская и Беговая временно отменены.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам в каждые выходные июля будет частично закрыт участок МЦД-2 между станциями Курский вокзал и Каланчевская. Пассажиры не смогут воспользоваться транспортом в период с 12:00 до 14:00.