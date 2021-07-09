Реконструкцию станции Мещерская будущего МЦД-4 выполнили наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкция станции Мещерская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) завершена на 50%. Специалисты уже завершили строительство двух платформ с навесами, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, в настоящее время ведутся работы по удлинению подземного тоннеля. Пассажирский вестибюль оборудуют кассами, лифтами и эскалаторами. Планируется завершить все работы в текущем году.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что около станции Мещерская расположен большой новый жилой квартал.

"После реконструкции местные жители получат современную комфортную станцию и безопасный переход через железнодорожные пути, а после запуска МЦД-4 – тактовое расписание движения поездов, обновление подвижного состава, а также выгодные тарифы", – приводятся в материале слова Ликсутова.

По его словам, время в пути до Киевского вокзала составит всего 20 минут.

Также около Мещерской построят и отремонтируют четыре километра дорог. Там появятся станции велопроката, велодорожки и парковка для автомобилей. От станции до автобусных остановок оборудуют навесы, которые защитят горожан в непогоду.

В декабре прошлого года Сергей Собянин и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крекшино будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Станция Крекшино находится в одноименной деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

Общая длина четвертого маршрута МЦД составит 86 километров. На нем будет 39 остановок. Конечными станциями станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. Современные комфортные поезда будут следовать с интервалами до 5–6 минут в часы пик и без дневных перерывов.

Благодаря открытию МЦД-4 улучшится транспортная доступность в 23 районах столицы, где проживают более 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других населенных пунктов смогут быстрее добираться до Москвы.

