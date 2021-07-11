Транспортный каркас Москвы планируется сформировать к 2024 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин объявил, что к 2024 году планируется закончить формирование транспортного каркаса Москвы. Об этом мэр написал на персональной странице "ВКонтакте".
"К 2024 году планируем закончить формирование транспортного каркаса. Это базовая потребность для мегаполиса. В транспортный каркас входят все дороги Московского региона, в том числе железные", – заявил градоначальник.
По словам мэра, в ближайшие годы будет проведено метро во Внуково, Троицк и Бирюлево. Кроме того, линии подземки появятся в западной части города, где ранее их не было.
Собянин также напомнил, что перед городскими властями по-прежнему стоит задача интегрировать железные дороги в сеть общественного транспорта. Параллельно с этим будет идти работа по разгрузке дорог – в том числе за счет строительства вылетных и хордовых магистралей.
Фактором, который связывает все виды транспорта в единую систему, Сергей Собянин назвал транспортно-пересадочные узлы. Мэр напомнил, что они возводятся по принципу многофункциональных комплексов, похожих на вокзалы, что гарантирует удобство пересадки.
Накануне мэр Москвы поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Собянин отметил, что транспорт является фактором развития города.
В Москве отмечают День московского транспорта
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