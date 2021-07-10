Олег Леонов: пересадки на наземном транспорте Москвы должны стать бесплатными

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

В столице следует распространить систему бесплатных пересадок на наземный общественный транспорт. Такое заявление сделал куратор проектов "Лиза Алерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

Он также поздравил всех с Днем московского транспорта и рассказал о сотрудничестве со столичным Дептрансом.

Леонов назвал очевидным тот факт, что с каждым годом транспорт в городе становится удобнее, а в последние годы стал примером инновационных преобразований. В то же время он указал на проблемы, которые беспокоят москвичей.

"В метро бесплатные пересадки были всегда, но что делать тем, кто пользуется пересадками на наземном транспорте и все еще платит за каждую поездку? Несправедливо получается, что пассажиры автобусов, электробусов и трамваев платят больше. Выходом могло бы стать простое решение, например: один раз заплатил и можешь ездить два часа на любом наземном транспорте", – сказал спикер.

Он сообщил, что благодаря сотрудничеству со столичным Дептрансом поиск пропавших людей стал эффективнее. Ориентировки "Лиза Алерт" размещаются на экранах в транспорте, также идет обсуждение возможности создать "Островки безопасности" в метро. Леонов рассказал, что на днях поступил в продажу спецтираж карт "Тройка" с дизайном Покраса Лампаса и номером горячей линии поискового отряда.

Возвращаясь к вопросу пересадок, представитель "Лиза Алерт" назвал городской транспорт единым организмом и подчеркнул, что правила в нем должны быть едины, а даже небольшая экономия станет поддержкой для людей в непростой период пандемии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников московского транспорта с профессиональным праздником. Он пожелал работникам транспортного комплекса успехов и здоровья, а также отметил, что именно эта сфера задает "ритм жизни" города.

