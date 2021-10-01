Кабмин одобрил законопроект о запрете вылова китов и дельфинов в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий запрет на промышленное и прибрежное рыболовство китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – говорится в сообщении.

До этого в Госдуме предлагали запретить вылов морских млекопитающих в России.

Ранее кабмин на полгода вводил запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней, а также поручал Минэкономразвития внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза).

Решение о временном запрете было принято после ситуации с "китовой тюрьмой" в 2018 году. В бухте Средней Приморского края незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух.

