Россиян призвали бойкотировать товары из Дании из-за убийства дельфинов

Фото: youtube.com/Sea Shepherd
В Фонде защиты китов считают массовое убийство белобоких дельфинов на Фарерских островах крупнейшим фактом геноцида морских животных нашего времени. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Фонда, сообщает "Газета.ру".
"Несколько десятилетий в СМИ, а сейчас и в социальных сетях, ежегодно появляются шокирующие видео и фото "Гриндадрапа" – якобы традиционного сезона охоты на гринд – китов-пилотов, и на другие виды дельфинов. Северное море на них превращается в Красное, сотни убитых обезглавленных дельфинов лежат на берегу ровными рядами, а люди с длинными тесаками продолжают резать бьющиеся в агонии тела", сказано в сообщении.
Активисты призвали граждан России и других стран бойкотировать товары датских компаний и прекратить туристические поездки в Данию и на Фарерские острова.
"Королевство Дания, в которое входят Фарерские острова, Фарерский парламент, датские и фарерские компании должны почувствовать, что продолжать убивать разумных существ, нарушать баланс жизни в мировом океане – нельзя", – отметили в Фонде.
В этом году на Фарерских островах в рамках традиционной охоты на животных было убито более 1500 дельфинов, что поразило местных жителей и возмутило охотников. Животных загнали на мелководье и убили ножами на пляже Скалаботнур в Эстурой. Туши достали на берег и раздали местным жителям. Охота на китообразных, известная как гринд, считается многовековой традицией на Фарерских островах.
По информации правительства Фарерских островов, в среднем в год охотники вылавливают порядка 600 китов, дельфинов отлавливают в меньших количествах: 35 животных были убиты в 2020 году и 10 – 2019 году. Очевидцы заявляют, что предыдущий рекорд был установлен в 1940 году, когда было убито 1200 особей.
Ранее международный эксперт по биоразнообразию Мария Воронцова заявила, что убийство рекордного числа дельфинов (гринд) на Фарерских островах было ошибкой. Ранее на юго-востоке архипелага было убито более 1,5 тысячи дельфинов. Ранее на юго-востоке архипелага было убито более 1,5 тысячи дельфинов.
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