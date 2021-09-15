Эксперт назвала ошибкой убийство рекордного числа дельфинов на Фарерах

21:23
Фото: youtube.com/Sea Shepherd
Международный эксперт по биоразнообразию Мария Воронцова заявила, что убийство рекордного числа дельфинов (гринд) на Фарерских островах было ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее на юго-востоке архипелага было убито более 1,5 тысячи дельфинов. Это произошло во время традиционной для Фарерских островов охоты на этих животных.
Как отметила Воронцова, бойни на Фарерских островах происходят не первый десяток лет.
"В этот раз произошла странная история, обычно они убивают меньше. Это максимальное количество за 400 лет. Обычно это 600–1 000 (особей. – Прим. ред.), что тоже ужасно. В этот раз они погнали стаю, думая, что там 200 гринд, а там оказалось 1 400, и они зарезали всех", – заявила специалист.
Мария Воронцова также объяснила, что местные законы допускают убийство гринд.
Ранее в Сети показали кадры с места традиционной охоты на дельфинов на Фарерских островах. Глава Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавур Сюрдарберг осудил случившееся.
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