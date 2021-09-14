Порядка 1,5 тыс дельфинов убили в ходе традиционной охоты на Фарерских островах

Фото: телеграм-канал Mash

Около 1,5 тысячи дельфинов убили 12 сентября в ходе традиционной охоты на Фарерских островах. Об этом сообщает датский телеканал DR.

Глава Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавур Сюрдарберг осудил случившееся. По его словам, это может негативно повлиять на имидж островов.

"Мы не одиноки на Земле. Сегодня мир стал намного меньше, у всех есть фотоаппараты в карманах. Это отличная возможность для тех, кто хочет выставить нас в плохом свете", – сказал он.

Глава ассоциации подчеркнул, что проблему охоты на дельфинов необходимо решать на государственном уровне.

Уточняется, что ловля китов и дельфинов является традиционной частью рыбного промысла на Фарерских островах. Тем не менее в прошлом году было поймано 576 горбатых китов и только 35 дельфинов.

В конце июня трех краснокнижных дельфинов спасли в районе села Широкая Балка под Новороссийском. Животные попали в рыболовные сети и не могли из них выбраться, в итоге вмешались волонтеры, которые не стали дожидаться хозяина сетей и разрезали их.

Позже хозяин сетей написал на спасителей заявление в полицию за порчу имущества, однако местное управление Росприроднадзора поддержало последних, отметив, что они действовали правильно.

