Мэр Саратова предложил ввести лимит на домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Необходимо установить нормативы по количеству домашних животных в жилых и нежилых помещениях, заявил мэр Саратова Михаил Исаев в рамках передачи "5 вопросов мэру", отрывок которой был опубликован в Instagram.

Исаев предложил начать с системы учета домашних животных. По его словам, следует также ввести штрафы за бесконтрольное разведение питомцев.

"Необходимо установить нормативы количества домашних животных в жилых и нежилых помещениях или исходя из площади земельного участка. Эти нормы действуют в разных законодательных актах других стран. На наш взгляд, это бы упорядочило контроль и ответственность за питомцев и меры ответственности на стройках, в гаражах", – подчеркнул мэр Саратова.

Исаев считает, что такие меры помогут уменьшить количество безнадзорных животных в городе.

Ранее в Госдуме рассказали, кто несет ответственность за нападение бездомных собак на людей. По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, в регионах складывается ситуация, когда чиновники отказываются выполнять требования в отношении животных.