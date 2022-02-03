Ледники Эвереста начали быстро таять под действием глобального потепления

Фото: AP Photo/Tashi Sherpa
Климатологи из США нашли первые доказательства уменьшения ледовой шапки Эвереста на фоне глобального потепления. Об этом сообщает ТАСС.
Открытие сделали сотрудники университета штата Мейн в ходе экспедиции в так называемое Южное седло – высокогорный перевал на южных склонах Эвереста.
"Наши замеры однозначно показали, что ледники Эвереста начали сокращаться в результате антропогенных изменений климата еще с конца 1990-х годов", – заявил научный сотрудник университета Пол Майевски.
Для исследования ученые собрали образцы в отложениях льда в Южном седле и сделали трехмерные фотографии ледовых массивов при помощи дронов. Данные образцы сравнили с теми, которые были собраны на той же территории, но в 1990 году.
Измерения показали, что структура ледников меняется в 80 раз быстрее, чем раньше. Эксперты пришли к выводу, что за последние 25 лет толщина льда на Эвересте уменьшилась на 55 метров.
Исследователи предостерегли, что процесс таяния ледников может ускориться, если на Эвересте продолжится исчезновение снежного покрова. Ранее он помогал отражать солнечный свет, не позволяя ему достигать льда.
Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин ранее предупредил, что в будущем страна столкнется с большим числом новых погодных аномалий. Вероятны как перепады температур, так и выпадение осадков.
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