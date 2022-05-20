Энтомолог рассказал, угрожают ли москвичам малярийные комары

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Биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал Москве 24, что малярийных комаров можно встретить в Москве, Подмосковье и других частях России.

"Малярийные комары, конечно же, в России есть, причем как на юге, так и на севере. Их несколько видов. И в Москве, и в Московской области они есть", – говорит эксперт.





Роман Хряпин биолог-энтомолог У них есть такая особенность: они очень любят животноводческие фермы с крупным рогатым скотом и в коровниках, в животноводческих сараях на день собираются компактными кучками в темных углах.

По словам эксперта, эти насекомые опасны тем, что через укус могут передавать в кровь человека возбудитель малярии – паразитов, которых по-научному называют плазмодии. Однако такой вред способны нанести не все малярийные комары.

"Чтобы заразиться малярийным плазмодием, такой комар должен попить кровь человека, зараженного малярийным плазмодием. И таким образом воспроизвести часть цикла развития внутри своего собственного тела. То есть, таким образом, мы видим, что комары от малярийного плазмодия страдают так же, как и люди", – поясняет Хряпин.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Если такой комар не попьет крови зараженного плазмодием человека, он и заразить другого будет не в состоянии. Он представляет из себя такого же комара, как и комары других родов, которые не переносят малярийных плазмодиев.

По словам энтомолога, в России ситуация с малярийными комарами спокойная, речи о массовом распространении инфицированных насекомых нет. "Фиксируются отдельные случаи, буквально единичные. То есть это не какая-то эпидемия, а достаточно редкое явление. Оно существует, но оно единичное и не имеет большого распространения. Поэтому опасаться этого всерьез не стоит", – успокаивает специалист.

Эксперт отмечает, что в целях профилактики водоемы, в которых развиваются личинки малярийных комаров, обрабатывают специальными препаратами, в результате чего они гибнут.





Роман Хряпин биолог-энтомолог С учетом миграции людей, туристов нельзя полностью исключать, что человек, больной малярией, попадет в поле зрения малярийного комара, будет укушен и болезнь станет передаваться дальше. Поэтому, чтобы предотвратить развитие и размножение малярийных комаров, опасные водоемы обрабатывают специальными препаратами.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о том, что в российских регионах возможен подъем заболеваемости инфекциями, которые распространяют комары. В ведомстве связывают это с изменением климатических условий. Отмечается, что в 2021 году в РФ было выявлено более 70 случаев лихорадки Западного Нила.

