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05 июля, 13:10

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Роспотребнадзор: случаи заражения пожирающей мозг амебой в РФ не зарегистрированы

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о "пожирающей мозг" амебе

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Случаи заражения пожирающей мозг амебой в России не фиксировались. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным СМИ, в Израиле 25-летний мужчина был госпитализирован с воспалением мозга, которое было спровоцировано амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа, уточнили в ведомстве.

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что сейчас эта амеба не обитает в России, а чаще всего встречается в южных штатах США, Индии и Пакистане.

При этом ведомство предупредило, что летом в прудах, озерах и реках есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и рядом других. В связи с этим Роспотребнадзор призвал купаться только в специально отведенных для этого местах, которые уже прошли проверку на соответствие санитарным нормам.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко также предупредил, что во время купания в водоемах в летний период собаки могут заразиться инфекциями, хотя в целом вода и активность оказывают благоприятное воздействие на организм животного. В целях снижения рисков инфицирования, отравления или воздействия токсинов на организм животного специалист посоветовал проследить, чтобы собака не пила из водоемов.

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